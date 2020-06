Ракетна атака по американска база в Ирак

Р акета падна в авиобазата Таджи в Ирак, в която са разположени коалиционните сили, начело със САЩ, съобщи РИА Новости, позовавайки се на телевизионния канал Ал-Арабия.

"Ракетата падна в базата Таджи в Ирак, където се намират американски военнослужещи", се казва в извънредното съобщение.

Все още не са предоставени данни за жертви и материални щети, които биха могли да бъдат нанесени по време на ракетна атака.

През март на територията на Таджи паднаха над 15 малки ракети. Самоделното изстрелващо устройство бе поставено на камион на няколко километра от базата. По-рано бе съобщено, че жертвите на атентата са трима членове на коалицията, а други 12 са ранени.

BREAKING: Reports of rocket attack against Camp Taji military base used by US troops in Iraq.