Пътник отвори вратата на самолет докато е във въздуха (ВИДЕО)

П ътник, който не е бил пиян, отворил по време на полет вратата на самолет на “Асиана еърлайнс”(Asiana Airlines), който по-късно се приземил благополучно на южнокорейско летище, съобщиха представители на авиокомпанията и правителството в Сеул, предаде Асошиейтед прес.

Пасажери се опитали да му попречат, но в крайна сметка тнарушителят отворил вратата частично, съобщиха от министерството на транспорта. Това се случило, когато машината била на височина около 250 м. и правела подход за приземяване.

