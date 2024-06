Първият игрален филм, написан от AI, с премиера в Лондон

Л ондон ще бъде домакин на световната премиера на "Последният сценарист", първият филм, написан изцяло от изкуствен интелект.

Филмът, режисиран от Питър Луизи, започва като експеримент и има за цел да проучи дали AI може успешно да напише цял игрален филм.

First feature film written by AI to premiere in Londonhttps://t.co/vmKJ8XhTuq