Почна се, хибридната война мина на друго ниво с помощта на AI

Б еше неизбежно и само въпрос на време, хибридната война вече ползва ново оръжие за масово поразяване, наричаме го с общото - генеративен изкуствен интелект (AI).

От OpenAI обявиха, че са спрели пет тайни операции за политическо влияние, които са използвали AI моделите на компанията с цел моделиране на общественото мнение в интернет.

Тези операции, които OpenAI са „убили” между 2023 и 2024 г., са дошли от Русия, Китай, Иран и Израел. Целта им е била манипулация на общественото мнение и влияние върху политически резултати. А какво се случва с далеч по-малките и незначителни кампании в различните страни? Например в България, където обемите не са толкова много и е възможно да минат под радара на OpenAI?

AI Is Your Coworker Now. Can You Trust It?



Generative AI tools such as OpenAI’s ChatGPT and Microsoft’s Copilot are becoming part of everyday business life. But they come with privacy and security considerations you should know about. pic.twitter.com/5Hwef5kfEU