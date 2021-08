Владимир Путин реши да се намеси в борбата с горските пожари

Р уският президент Владимир Путин реши да се намеси в продължаващата борба със стотиците горски пожари, нареждайки днес разполагането на допълнителни сили за действие при извънредни ситуации в засегнатите региони, съобщи ДПА, позовавайки се на пресслужбата на Кремъл.

Освен това Путин инструктира руското министерство на извънредните ситуации да изпрати още противопожарни самолети в бедстващите райони и нареди на регионалните губернатори да предложат мерки за това как може да се помогне най-добре на засегнатите от пламъците.

Russian President Vladimir Putin visits the country's Chelyabinsk region which has been hit by forest fires pic.twitter.com/zHelEBTDrM