Япония замрази активите на 398 руснаци, сред които дъщерите на Путин

Я пония наложи днес нови санкции на Русия заради инвазията ѝ в Украйна, като замрази евентуалните активи под своя юрисдикция на 398 руски граждани. Сред тях са пълнолетните дъщери на президента Владимир Путин и съпругата на външния министър Сергей Лавров, съобщи японската национална информационна агенция Киодо, цитирана от ДПА.

Япония планира да намали вноса на руски въглища, с идеята изобщо да го прекрати след време, както и да наложи още санкции на Русия, обяви в петък премиерът Фумио Кишида. Той аргументира мерките със зверствата, извършени от руските въоръжени сили в Украйна, като за първи път спомена за "военни престъпления".

#Japan approved a ban on new investments in #Russia. It also imposed additional sanctions against 398 people and 28 organizations from Russia.



The sanctions include freezing the assets of #Sberbank and #AlfaBank.