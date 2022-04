Путин поздрави Орбан за изборната победа

П резидентът на Русия Владимир Путин поздрави унгарския премиер Виктор Орбан за неговата победа на парламентарните избори в Унгария, предаде Франс прес.

Путин изрази надежда, че отношенията между Москва и Будапеща ще укрепнат.

"Руският държавен глава заяви, че е сигурен, че въпреки трудната международна ситуация, бъдещото развитие на международните връзки и на партньорството между Москва и Будапеща ще отговаря на интересите на народите на Русия и Унгария", се казва в съобщение на руското президентство.

Hungary's nationalist Prime Minister Viktor Orban scored a fourth consecutive landslide win in Sunday's election, as voters endorsed his ambition of a conservative, ‘illiberal’ state and shrugged off concerns over Budapest's close ties with Moscow https://t.co/Yg7aQSkbHv pic.twitter.com/niEKOsWGMo