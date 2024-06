Прагматична и балансирана позиция: Путин отправи похвали към Виетнам

Р уският президент Владимир Путин оцени "балансираната позиция" на Виетнам по отношение на войната в Украйна и отбеляза напредъка на страната в областта на плащанията, енергетиката и търговията, предаде Ройтерс, като се позова на коментар на Путин, публикуван днес във вестника на Виетнамската комунистическа партия.

В коментара за вестник “Нан дан“, посветен на предстоящото му държавно посещение във Виетнам, Путин хвали южноазиатската комунистическа държава за подкрепата ѝ „по прагматичен начин за решаване на кризата“ в Украйна.

