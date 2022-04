Путин отдаде последна почит на Жириновски с букет от червени рози

Р уският президент Владимир Путин отдаде последна почит на починалия утранационалистически опозиционен лидер Владимир Жириновски. Той положи букет от червени рози пред ковчега му по време на траурна служба в Москва, предаде Франс прес.

След заупокойната служба в катедралата "Христос Спасител", отслужена лично от руския патриарх Кирил, започна траурна церемония за отдаване на последна почит, по време на която Путин се появи за кратко, за да положи букет и да се поклони, без да пророни и дума пред ковчега на покойника.

