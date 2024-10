Провали, опустошения, трагична загуба и тероризъм: Политическият път на Бенямин Нетаняху

Н ай-мрачният ден в Израел след Холокоста се случи под ръководството на министър-председателя Бенямин Нетаняху. Мародерски бойци на “Хамас” избиха около 1200 израелци и взеха за заложници повече от 250 души. Реакцията на Нетаняху беше незабавна и опустошителна. Израелците винаги са били разделени в подкрепата си за Нетаняху, но през последната година той раздели страната както никога досега, посочва Sky News

„Провалите на 7 октомври са провалите на Бенямин Нетаняху“. Това смята британският журналист Джонатан Фрийдланд.

Нетаняху: Иран допусна голяма грешка и ще си плати

Чувство на оптимизъм

След Втората световна война и ужасите на Холокоста се появи спешна нужда от еврейска родина. През 1948 г., една година преди Нетаняху да се роди, се появява Израел - малка, но мощна държава в сърцето на Близкия изток. Една нова държава, която се бори за своето място в света. След оспорвано гласуване на ООН за разделяне на Палестина се ражда държавата Израел. Новата държава се радваше на оптимизъм, но това имаше своята цена. Стотици хиляди палестинци бяха принудени да напуснат домовете си.

„Две трети от палестинския народ бяха физически принудени да напуснат домовете си“, заяви тогава Хусам Зомлот, ръководител на палестинската мисия в Обединеното кралство.

Младежът Биби

Нетаняху, известен на семейството и приятелите си като Биби, израства в държава, чието съществуване от самото начало е оспорвано. Баща му, Бенцион, е университетски преподавател и историк, който помага за насочването на ционисткото движение в по-дясна посока. Той внушава на синовете си, че Израел трябва да бъде суверенна държава и да има силна армия. Биби не прекарва цялото си детство в Израел - баща му премества семейството в Съединените щати - културна промяна, която го оформя. На 18-годишна възраст той напуска гимназията и заедно с по-големия си брат Йони се завръща в родината си, за да се присъедини към армията в Израел, където е част от елитна бойна единица - “Сайерет Маткал”.

Повратна точка

През 1972 г. Нетаняху се връща в Америка, за да учи архитектура и мениджмънт. Жени се и си намира работа, но не след дълго нещо го връща обратно в Израел. Джонатан Фрийдланд казва, че „повратната точка“ в живота му настъпва през 1976 г. с „героичния епизод в израелската митология - спасяването в Ентебе“. На 27 юни 1976 г. самолет е отвлечен от Народния фронт за освобождение на Палестина. 248 еврейски/израелски пътници са държани като заложници в Ентебе, Уганда. Израел започва изненадваща спасителна операция с участието на специалните си сили „Сайерет Маткал“. Групата използва примамка, за да влезе в терминала и да ликвидира похитителите в атака, продължила 30 минути. Спасителната акция беше ръководена от по-големия брат на Бенямин Нетаняху, който загина трагично по време на мисията. Йони, който е обявен за герой, е единствената жертва сред военните, припомня Sky News.

„Цялото семейство беше съкрушено от това. Нетаняху, разбира се, беше съсипан“, казва политическият анализатор Далия Шейндлин за случая.

Иран отправи сериозно предупреждение към САЩ

Политически амбиции

Нетаняху се посвещава на възпоменанието на по-големия си брат, на създаването на института „Йонатан“, който спонсорира международни конференции по въпросите на терора, и на публикуването на личните му писма.

„Дали го е направил целенасочено или стратегически? Нямам представа. Но със сигурност е успял да извлече полза от това, че е бил свързан с великия образ на Йони“, казва Далия.

Кой е по-силен? Израел срещу Иран: Военната мощ в цифри

Популярността на Нетаняху в САЩ започва да расте

„Той успя да изгради подход за борба с тероризма“, казва израелско-американската журналистка Каролин Глик.

Нетаняху започва редовно да се появява по телевизията, усъвършенствайки поведението си и изграждайки връзката между Израел и САЩ. Способността му да говори пред американската публика на безупречен английски език се оказва предимство.

„Никой не желае мира повече от Израел. Но препъни камъкът по пътя към мира е това искане за държава на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), което ще означава повече войни, което ще означава повече насилие в Близкия изток“, казва Нетаняху в американско токшоу.

Именно от тази платформа Нетаняху в крайна сметка става посланик в ООН. В началото на 90-те години Нетаняху е избран за депутат в израелския парламент - Кнесета.

34-дневната война между Израел и “Хизбула“ през 2006 г.

Крехък мир

През 1993 г. във Вашингтон се провежда историческа церемония. Президентът Бил Клинтън се надява да насърчи мира между израелците и палестинците в рамките на споразумение, известно като Споразуменията от Осло. Наречени на името на норвежкия град, в който се провеждат тайните преговори, Споразуменията от Осло са временни договори, целящи постигането на мир в Близкия изток. За първи път израелското и палестинското ръководство се признават взаимно и се ангажират да сложат край на продължаващия от десетилетия конфликт. Пред 3000 високопоставени гости израелският министър-председател Ицхак Рабин и председателят на ООП Ясер Арафат си стиснаха ръцете. (Това беше важен момент, посочва екипът на Sky News).

„Това беше първият голям пробив между израелци и палестинци от 1948 г. насам. Това беше огромна стъпка в правилната посока, защото като част от споразумението Арафат и палестинците се отказаха от тероризма като начин на политическа дейност. И в крайна сметка те заявиха, че могат да приемат постоянното съществуване на държавата Израел“. Това посочва Сър Малкълм Рифкинд, бивш британски външен министър, коментирайки споразумението.

По това време Нетаняху вече е “голям играч” в израелската политика. Той също е скептично настроен към споразуменията от Осло. „Смятам, че цялата концепция, че ще поверим сигурността си и битката срещу тероризма на Ясер Арафат и ООП, е абсурдна от самото начало“, казва Нетаняху по онова време.

Войната между Израел и "Хизбула": Шиитската ислямска организация все още е страшен враг

Разделена нация

Израел е дълбоко разделен по отношение на споразуменията. Премиерите Рабин и Нетаняху застанаха твърдо на различни позиции по въпроса и организираха противоположни митинги. През октомври 1995 г. Нетаняху говори на едно от най-големите събития срещу Осло.

„По това време имаше обвинения, че Нетаняху е ръководил тълпи, които са подстрекавали тълпите срещу Рабин. На плакатите, които Нетаняху виждаше в тълпите, Рабин беше изобразен като Ясер Арафат, палестинския лидер, или дори в нацистка униформа“, казва Джонатан Фрийдланд.

От другата страна бяха израелците, които подкрепяха Осло. Те се обединиха под знамето „Да на мира, не на насилието“.

По приблизителни оценки на едно от събитията са присъствали 100 000 израелци. Присъстващите се държаха за ръце и пееха песни заедно. За света това изглеждаше като красив момент на солидарност.

„Ние знаем как да постигнем мир, а не само да пеем за него“, заяви Рабин пред тълпата на митинга на 4 ноември 1995 г. Но когато министър-председателят слезе от сцената, във въздуха се усещаше тревога, посочва Sky News.

През същата нощ се чуха изстрели. Десен екстремист, който се противопоставя на мирната политика на Рабин, е проникнал на събитието и е открил огън. Лидерът е бил улучен три пъти. Смъртта му предизвиква шокова вълна по целия свят.

Палестинският дипломат Хусам Зомлот заяви: „Това беше куршум не само в сърцето на израелския министър-председател. Това беше куршум в сърцето на целия мирен процес. Това беше куршум, насочен към пълното убиване на всяка надежда за решение, основано на съществуването на две държави.“

Израел заплаши Иран: Ще отговорим

Атмосфера на враждебност

Степента на отговорност на Нетаняху за смъртта на Рабин се обсъжда от три десетилетия.

„Нетаняху беше кандидатът на опозицията, който се отнасяше много критично към Рабин и със сигурност допринесе за атмосферата на враждебност. Мисля, че това е много нюансиран въпрос за степента на неговата отговорност“, казва британско-израелският журналист Дейвид Хоровиц.

Израелско-американската журналистка Каролин Глик отхвърля това тълкуване.

„Нетаняху отново и отново се изказваше срещу реториката, която наричаше Ицхак Рабин предател Той го защитаваше. Той не се занимаваше с подстрекателство. Той участваше в отговорна дискусия по един много спорен и в крайна сметка много емоционален въпрос в Израел“, казва тя.

Заместникът на Рабин Шимон Перес поема управлението - не след дълго обаче страната отива до урните, за да избере нов лидер. И Нетаняху се кандидатира за първи път, точно когато серия от самоубийствени атентати на “Хамас” разтърси Израел.

„Нетаняху със сигурност беше в центъра на събитията. Обвиняваше Осло, обвиняваше решенията на Израел и караше населението да гледа на процеса от Осло като на нещо, което е натиснало спусъка на самоубийствените атентати. И той се възползва от това. Няма съмнение. За да сплоти поддръжниците си и да бъде избран“, казва Далия Шейндлин.

Нетаняху беше избран с минимална разлика в гласовете. По-малко от 1 % от избирателната активност. За първи път той ръководеше израелския народ, но мирният процес не беше на първо място в списъка му със задачи.

„Когато беше министър-председател, той продължи споразуменията, въпреки че беше против тях. Той ги забави. Подписваше ги постепенно, неохотно, което доведе до провала на целия мирен процес“, казва Далия.

Израелски удар блокира главния път на Ливан към Сирия (ВИДЕО/СНИМКИ)

Провал след провал

Обществеността реши, че вината за липсата на напредък е на Нетаняху. През следващите години многократният провал на мирните преговори допринесе за нарастване на насилието от страна на разочарованите палестинци.

„Мисля, че когато си отчаян... и нямаш друг канал, по който да изразиш цялата си болка и травма... се обръщаш към насилието“, казва Кристин Ченг, преподавател по военни науки в Кралския колеж в Лондон.

По това време израелците живеят в постоянен страх от самоубийствени атентати по улиците на Тел Авив и Йерусалим. Те отново се обърнаха към Нетаняху, за да защити тяхната изстрадала държава. Някои от атентатите в Израел бяха извършени от “Хамас” - войнствена групировка с политическо крило. Населението на Газа подкрепи “Хамас” заради непоколебимата им отдаденост на палестинската кауза. Скоро те се превърнаха в управляваща сила на Ивицата Газа. Израел и много страни по света определят “Хамас” като терористична организация. Докато те контролираха Газа, Нетаняху можеше да настоява за силно присъствие в сферата на сигурността, съобщава Sky News.

Хашем Сафидине, сочен за наследник на Хасан Насрала начело на "Хизбула", е в опасност

Власт и протести

През 2009 г. Нетаняху започва най-дългата си кариера на върха на израелската политика, оглавявайки коалиция в Кнесета. След това Нетаняху печели още пет избори, като организира коалиции по този начин.

„Той държи властта почти без прекъсване през последните около 20 години. Едно поколение тук израсна с мисълта, че думите министър-председател и Бенямин Нетаняху са синоними“, коментира Дейвид Хоровиц.

Колкото по-дълго Нетаняху беше на власт, толкова повече проблеми трябваше да решава, включително обвинения в корупция, които бяха повдигнати през 2019 г. На фона на тези обвинения Нетаняху подкрепи план за ограничаване на правомощията на Върховния съд и връщане на властта на правителството. Това предизвика масови протести в цялата страна.

„Израелската общественост се събуди. Те се изправиха, за да протестират и да кажат „това не е нещо, което ще приемем“, казва политическият анализатор д-р Тоби Грийн.

"Брутален деспот": Колко далеч ще стигне Бенямин Нетаняху, за да прекрои Близкия изток

Катастрофалните събития от 7 октомври 2023 г.

До средата на 2023 г. Нетаняху е зает с вътрешната политика. След това, на 7 октомври 2023 г., всичко се променя. Бойци на “Хамас” убиха около 1200 души и отвлякоха повече от 250 мъже, жени и деца от домовете им, като ги взеха за заложници в ивицата Газа.

„Мисля, че е важно да разберем, че 7 октомври не е само катастрофа за държавата Израел и за еврейския народ. Това беше лична катастрофа и за самия Нетаняху. Това беше крахът на стратегическия мироглед на Нетаняху. И мнозина биха твърдели, че отчасти е и резултат от неговата разединяваща вътрешна политика“, казва д-р Грийн.

В продължение на повече от 15 години Нетаняху приемаше статуквото, при което “Хамас” контролираше ивицата Газа, но след 7 октомври направи всичко по силите си, за да ги отстрани.

„Картините на разрушения и опустошения от крепостите на “Хамас” в Газа са само началото. Ние ликвидирахме стотици терористи и няма да спрем дотук“, заяви Нетаняху пред нацията след атаките.

По заповед на Нетаняху Израелските сили за отбрана извършиха въздушни нападения срещу Газа. Последва пълномащабна сухопътна офанзива.

Цената на войната

Една от най-значимите военни маневри беше нападението на Рафах. Близо до египетската граница, околността беше набелязана като основна крепост на “Хамас”.

„Страданието е нещо, което ни притеснява. И Израел е направил всичко възможно, което никое друго правителство и никоя друга армия в съвременната градска война не е правила, за да предотврати цивилните жертви“, заяви Нетаняху.

Но броят на жертвите продължава да расте. Десетки хиляди жители на Газа бяха убити, докато ЦАХАЛ продължаваше бруталната си военна операция в гъсто населената територия. Реакциите на бруталността на атаките и нападението на 7 октомври в Газа се разиграха по целия свят. По улиците излязоха протестиращи в подкрепа на Палестина и Израел. Международният наказателен съд със седалище в Нидерландия призова за арест на лидерите на “Хамас” и на самия Нетаняху за предполагаеми престъпления срещу човечеството. Предполагаемите престъпления включват „гладуване на цивилни граждани“ и „умишлено насочване на атаки срещу цивилно население“.

Критиците твърдят, че Нетаняху е твърде повлиян от крайно десните, антиарабски партии в коалиционното си правителство. Той трябва да успокоява такива като министъра на сигурността Итамар Бен-Гвир и министъра на финансите Безалел Смотрич, които са яростно против прекратяване на огъня в Газа. Зависимостта на Нетаняху от крайно десните му коалиционни партньори му създава проблеми както в страната, така и в чужбина. Според д-р Грийн той се сблъсква с „голям гняв сред израелската общественост и особено сред семействата на заложниците, които смятат, че той не е поставил връщането на заложниците на първо място в списъка си с приоритети“.

Ескалация на конфликта

Крехкият мир по северната граница на Израел с Ливан се разклати след 7 октомври - и през август конфликтът се разрасна. През септември дръзко нападение в Ливан, включващо взривяване на пейджъри, е приписано на Израел. По-късно същия месец лидерът на подкрепяната от Иран „Хизбула“ Хасан Насрала беше убит при въздушен удар по заповед на Нетаняху. През октомври израелски танкове се събраха край границата с Ливан и започна сухопътна офанзива на ЦАХАЛ. С големите войни, които сега се водят срещу „Хизбула“ и „Хамас“ - това е най-критичният период в неговото управление. Той ще определи както политическото му бъдеще, така и неговото наследство.

