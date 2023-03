Принц Едуард е новият херцог на Единбург

Б ританският крал Чарлз Трети присъди титлата херцог на Единбург на най-малкия си брат принц Едуард, спазвайки волята на родителите си, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на Бъкингамския дворец.

Титлата преди принадлежеше на баща им принц Филип, който почина на 9 април 2021 г. на 99-годишна възраст. Филип я получава сутринта на сватбата си с принцеса Елизабет, която по-късно става кралица Елизабет Втора.

Принц Едуард е четвъртото и най-малко дете на принц Филип и кралица Елизабет Втора, починала на 8 септември миналата година на 96-годишна възраст.

Едуард получава титлата херцог на Единбург на днешния си 59-и рожден ден. Той ще я носи пожизнено.

"Негово Величество кралят има удоволствието да връчи херцогството на Единбург на принц Едуард, граф на Уесекс и Форфар, по случай 59-ия рожден ден на Негово Кралско Височество", се казва в изявлението, направено от Бъкингамския дворец. "Титлата ще бъде притежание на принц Едуард през целия живот на Негово Кралско Височество".

Съпругата на Едуард, Софи, която досега беше графиня на Уесекс, вече е херцогиня на Единбург.

Херцогството, което в миналото е било наследствено, обаче няма да се предаде на сина им, 15-годишния Джеймс, виконт Севърн, когато Едуард почине. Виконт Севърн ще стане граф на Уесекс и Форфар, когато титлата на херцога на Единбург се върне на короната.

Херцогът и херцогинята на Единбург ще бъдат по-късно в града, вдъхновил името им, за първия си ангажимент с новите титли.

"Херцогството" е създадено за последен път за принц Филип през 1947 г. при брака му с принцеса Елизабет, която е носила титлата херцогиня на Единбург преди да се възкачи на трона през 1952 г.

"Новият херцог и херцогинята на Единбург с гордост продължават наследството на принц Филип за насърчаване на възможностите за младите хора от всички среди да разгърнат пълния си потенциал", се посочва още в изявлението.

Едуард също така ще остане до края на живота си граф на Форфар, друга негова титла. Той обаче ще използва по-висшата шотландска титла херцог на Единбург.

