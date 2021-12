Признаха за виновен професор от Харвард за укриване на връзки с Китай

П реподавател от Харвард бе признат за виновен в САЩ заради укриване на връзки с Китай.

Напрежение между Китай и Австралия с елементи на шпионаж и 5 G

62- годишният Чарлз Лийбър, който е бивш ръководител на катедрата по химия и биологически науки, пледирал невинен по обвинения, че е укрил, че е свързан с китайска програма, предназначена да набира за Китай хора с познания в чуждите технологии и интелектуалната собственост, предаде Асошиейтед прес.

A Harvard University professor misled U.S. authorities by repeatedly lying about his ties to a China-run recruitment program, a prosecutor said, as a closely-watched trial in a crackdown on Chinese influence in U.S. research neared its end https://t.co/iNUfhJ5xdG @nateraymond pic.twitter.com/tzerlYSRF0