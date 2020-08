САЩ разкриха военен, шпионирал за Русия повече от 20 г.

Ф едерални прокурори обвиниха бивш американски военен - "зелена барета" от специалните части на сухопътните сили на САЩ, в шпионска дейност полза на Русия.

Питър Рафаел Дзибински Дебинс, 45-годишен, от Гейнсвил, периодично се срещал с агенти на руското разузнаване и през 1997 г. дори получил кодово име от руските служби, след като подписал декларация, че желае да служи на Русия, според обвинението.

Дебинс е задържан в петък. Шпионската дейност е продължила от 1996 до 2011 г., като през част от този период Дебинс е служил в специалните части на сухопътните сили. Според федералните следователи има доказателства, че Дебинс се е включил в американската армия по настояване на руското разузнаване.

Той е предавал класифицирана военна информация на Русия, както и имена на свои колеги, за да може руското разузнаване да ги вербува. Дебинс се оплака, че САЩ са твърде доминиращи в света и приемал пари и подаръци от руснаците, включително алкохол и руска военна униформа.

В съобщение за печата американските власти благодариха на служителите на реда във Великобритания и британската разузнавателна служба MI5, подчертавайки, че тази страна играе доста значителна роля в случая.

"Фактите в този случай се свеждат до шокиращото предателство, което бившият офицер от армията е извършил срещу своите колеги войници и своята страна", каза Алън Е. Колер младши, помощник-директор на отдела за контраразузнаване на ФБР.

