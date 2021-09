Продават къщата, вдъхновила хоръра "Заклинанието"

К ъщата във ферма в Роул Айлънд, за която се твърди, че е населена от духове и вдъхновила филма на ужасите "Заклинанието" от 2013 г., се продава за „плашещата“ сума от 1,2 милиона щатски долара, съобщи Асошиейтед прес.

Собственик направи зловещо откритие в новия си дом

Компания за недвижими имоти пусна обява за продажба на къщата с 14 стаи на около 290 квадратни метра върху имот от 3,5 хектара в Бърилвил и я рекламира като "една от най-известните в САЩ къщи, обитавани от духове".

"Според легендата домът е обитаван от присъствието на Батшеба Шърман, живяла в къщата в началото на деветнадесети век", изтъква агенцията.

Филмът "Заклинанието" не е заснет в сградата, но е основан на преживяванията на семейство Перон, живяло в нея през 70-те години на миналия век.

