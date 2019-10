Пробив: Откриха лекарство срещу Алцхаймер

А мериканска компания за лекарства твърди, че е създала първата терапия, която може да забави болестта на Алцхаймер и сега е готова да го въведе на пазара.

В момента няма лекарства, които могат да направят това - съществуващите помагат само за забавяне на симптомите, съобщи АФП.

Компанията "Биоген" твърди, че скоро ще потърси регулаторно одобрение в САЩ за "новаторското" лекарство, наречено адуканумаб.

Над 46 милиона души по света живеят с деменция

Планира се документите да се подадат в началото на 2020 г. и да има презентации в Европа.

Процесите на одобрение могат да отнемат година или две. Ако успее, компанията има за цел първоначално да предложи лекарството на пациенти, които преди това са били включени в клинични проучвания на лекарството.

Съобщението е донякъде изненадващо, защото компанията бе преустановила работата си върху лекарството през март 2019 г., след разочароващи резултати от изпитанията.

Но компанията заяви скоро, че нов анализ на по-голям набор от същите проучвания показва, че по-високите дози адуканумаб могат да осигурят значителна полза за пациенти с ранен Алцхаймер, забавяйки клиничния им спад, така че да запазят повече от паметта си и всекидневните си жизнени умения – неща, показващи че болестта обикновено отслабва.

FANTASTIC NEWS TO WAKE UP TO TODAY: Biogen has said a “new analysis of larger dataset” showed that the drug, aducanumab, reduced clinical decline in patients w/early #Alzheimers disease on multiple measures of the drug’s effectiveness. https://t.co/uRu9gn3ttT