Принудително лечение за шаман, опитал да прогони „демона“ Путин

Р уски съд осъди критичен към руския президент Владимир Путин сибирски шаман на принудително лечение в психиатрична болница за нападение над представител на руската Национална гвардия, заяви адвокатът му, цитиран от Ройтерс.

Александър Габишев привлече медийното внимание, когато през 2019 г. се отправи на 8000-километров поход пеша до Москва, пътуване, което по думите му щеше да завърши с прогонването на Путин, когото той определи като демон.

Siberian shaman Alexander Gabyshev says he plans to re-start cross-country trek to "exorcise" President Vladimir Putin after his arrest last month https://t.co/qHkAR5jQNy