Принц Чарлз: Корпорациите трябва да спасят Земята

П ринц Чарлз призова едрият бизнес и Лондонското Сити да помогнат за спасяването на планетата, като инвестират „трилиони лири” в проекти, които защитават околната среда и насърчават устойчива икономика.

Говорейки пред „Ивнинг Стандарт”, Чарлз настоя, че устойчивите, но и печеливши, инвестиции са от ключово значение за борбата с изменението на климата и запазването на биологичното разнообразие.

Защо морето край Истанбул се отдръпна с 25 метра, земетръс ли ще има

Принцът предупреди, че сега борбата с климатичните промени е „по-критична от всякога” и че световните капиталови пазари трябва да играят жизненоважна роля за възстановяване на щетите, нанесени върху океаните, атмосферата и почвата на планетата.

Неговият призив ще увеличи натиска върху влиятелните британски финансови институции да намалят инвестициите си в сектори като добива на нефт и газ и да пренасочат средства към проекти, които осигуряват устойчива възвръщаемост.

Принцът на Уелс призова инвеститорите да бъдат по-разкрепостени и да разгледат потенциално изгодните инвестиционни възможности на разрастващите се устойчиви пазари.

Той се оплака, че нежеланието на финансистите да подкрепят „зелените предприятия” е подкопало усилията му да повиши нивата на екологична отговорност.

Светът е в опасност, топлинна вълна удари Арктика

„Има много повече хора, искащи да търсят устойчиви възможности за инвестиции, които всъщност ще насочат парите към най-ефективните неща - независимо дали става въпрос за регенерация, залесяване, поправяне на риболовни и океански проблеми, за да постигнат устойчивост. Или земеделието и как да се възстанови плодородието на почвата, което е напълно влошено в по-голямата част от света. Защото ако можете да върнете отново плодородието на почвата, можете да улавяте въглерода много по-бързо”, коментира Чарлз.

"Prince says private sector needs to lead with green investments towards sustainable economy" https://t.co/Mc8LkD8ny7