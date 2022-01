Принц Андрю се изправя пред американски съд по обвинения в сексуално насилие

Британският принц Андрю ще бъде изправен пред американски съд по обвинения в сексуално насилие, след като не беше приета молбата му за отхвърляне на иск, заведен от Вирджиния Джюфре, предадоха световните информационни агенции.

Насилник ли е любимият син на кралица Елизабет II

Решението е на съдията от Манхатън Люис Каплан. Според него е прекалено рано да се прецени дали разсекретено споразумение от 2009 г. между Вирджиния Джюфре и покойния финансист Джефри Епстийн е целяло да освободи от отговорност хора като принц Андрю. Той не е страна по договорката, която според защитата му го оневинява.

Адвокатите на херцога на Йорк настояват, че през 2009 г. американката се е съгласила да не води дела срещу хора, свързани с Епстийн. Това е станало при договаряне на обезщетение по заведен от Джюфре иск срещу финансиста. Адвокатите ѝ обаче твърдят, че споразумението важи само за подписалите се под него, но не и "за трети страни".

Засега няма коментар за решението на съдия Капалан нито от представители на Андрю, нито от такива на ищцата.

Скандалите в британското кралско семейство

Американката Вирджиния Джюфре (38 г.) настоява, че е била жертва на трафик от страна на финансиста Джефри Епстийн, за да прави секс с принц Андрю в Лондон, когато е била 17-годишна и непълнолетна според законите в САЩ. Тя смята, че трябва да получи финансово обезщетение.

