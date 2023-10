Макрон: „През 2024 г. правото на жените да абортират ще стане необратимо“

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви в неделя, че правителството му планира да запише правата на аборт в конституцията, за да ги направи "необратими". В онлайн публикация Макрон каза, че през следващата седмица ще бъде представен проект на Държавния съвет, най-висшият административен съд на Франция, с оглед включване на правата на абортите в конституция до края на годината.

„През 2024 г. правото на жените да абортират ще стане необратимо“, каза той. Съобщението идва след обещанието на Макрон от Международния ден на жената 8 март, което се разглежда като отговор спрямо отмяната на федералните права за аборт в САЩ миналата година. Преразглеждането на конституцията във Франция изисква или референдум, или одобрение от поне три пети от членовете на двете камари на парламента, обединени в Конгрес. Повечето конституционни промени в следвоенна Франция бяха одобрени с гласуване в Конгреса.

