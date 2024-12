Пожарът в синагогата в Мелбърн е "терористичен акт"

А встралийските правоприлагащи органи обявиха днес подпалването на синагога миналата седмица за терористичен акт - решение, което увеличава наличните ресурси за разследването, съобщи Асошиейтед прес.

Детективи от отдела за разследване на палежи разследват пожара, който в петък нанесе значителни щети на синагогата "Адас Израел" в Мелбърн. Днес обаче разследването беше поето от екип за борба с тероризма, в който участват полицията на щата Виктория и австралийската федерална полиция, както и Австралийската разузнавателна организация за сигурност - основната вътрешна шпионска агенция на страната.

"Решението ... да се прехвърли разследването на пожара в синагогата "Адас Израел“ на Съвместния екип за борба с тероризма на щата Виктория е решаващ поврат в това разследване", заяви пред репортери заместник-комисарят на Австралийската федерална полиция Криси Барет.

Тя отбеляза, че от събраната информация по случая се стига до заключението, че това вероятно е политически мотивирана атака. В момента това е разследване на тероризъм“, добави Барет.

Това дава на разследващите повече ресурси, информация и правни правомощия за преследване на тримата заподозрени, съобщиха от полицията.

