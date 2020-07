Пожарите в Австралия са убили и разселили близо 3 млрд. животни

О коло 3 милиарда животни са били убити или разселени от безпрецедентните горски пожари в Австралия през 2019-2020 г. - "една от най-тежките катастрофи в дивата природа в съвременната история". Това се посочва в доклад на учени от няколко австралийски университета, пише BBC.

Специалистите са установили, че пожарите са засегнали 143 милиона бозайници, 2,46 милиарда влечуги, 180 милиона птици и 51 милиона жаби.

Огнената стихия опустоши повече от 115 000 квадратни километра сухи храсти и гори в Австралия в края на 2019 г. и началото на 2020 г. Над 30 души загубиха живота си. Унищожени бяха хиляди домове.

Това е най-големият и най-продължителният сезон на пожарите в съвременната история на страната, като учените алармират, че тази криза е отражение на климатичните промени.

Проучване от януари бе установило, че пожарите са отнели живота на 1 млрд. животни в най-тежко засегнатите щати Нов Южен Уелс и Виктория. Публикуваното днес изследване обаче е първото, което покрива зоните с пожари на континента.

Резултатите от изследването все още се обработват. Окончателният доклад се очаква да бъде представен следващия месец, но авторите отбелязват, че вероятно няма да има промяна в данните, че 3 милиарда животни са засегнати.

Докладът е изготвен от учени от University of Sydney, University of New South Wales, University of Newcastle, Charles Sturt University и организацията BirdLife Australia.