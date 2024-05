Пожар в индийска болница, шест новородени загинаха

Ш ест новородени бебета загинаха, след като пожар избухна в детска болница в индийската столица, където хората се втурнаха в пламъците, за да спасят бебетата, съобщи полицията в неделя.

„Всичките 12 новородени бебета бяха спасени от болницата с помощта на други хора“, каза старши полицейски офицер Сурендра Чудхари в изявление, но добави, че когато са потърсили медицинска помощ, шест бебета са били мъртви

„Предприема се правно действие срещу собственика на болницата“, каза Чудхари. Той не даде повече подробности как са загинали децата.

