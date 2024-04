Шефът на МААЕ призова: Ударите срещу АЕЦ "Запорожие“ да бъдат прекратени

Н ападенията с дронове срещу държаната от Русия Запорожка АЕЦ в Украйна трябва да спрат, тъй като може да представляват "нов и сериозно опасен" етап във войната, заяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.

Безпилотни летателни апарати атакуваха в неделя най-голямата ядрена електроцентрала в Европа, удряйки сградата на реактор - най-тежкия подобен инцидент от ноември 2022 г., въпреки че ядрената безопасност не беше застрашена, съобщиха от МААЕ.

Москва и Киев многократно са се обвинявали взаимно в насочени срещу централата удари, откакто Русия я превзе седмици след като нахлу в Украйна. Всяка от двете страни поиска извънредно заседание на Управителния съвет на МААЕ малко след атаката в неделя.

🔴#IAEA Will continue to monitor the situation at the #Zaporizhia NPP



The situation at the Zaporozhye Nuclear Power Plant (ZNPP), which was previously attacked by a drone, has now stabilized said the Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA)… pic.twitter.com/sNczb93avm