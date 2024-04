МААЕ: Атаките срещу АЕЦ "Запорожие“ не са засегнали ядрената безопасност на реакторите

А таката с дронове в неделя срещу контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна е причинила щети на сградата, в която се помещава един от шестте реактора, но ядрената безопасност не е била компрометирана, заяви Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в платформата „Екс“, предаде Ройтерс.

„Съобщава се за един загинал. Щетите по блок 6 не са компрометирали ядрената безопасност, но това е сериозен инцидент с потенциал да наруши целостта на защитната система на реактора“, съобщи МААЕ.

IAEA experts confirmed physical impact of drone attacks at ZNPP today, incl. at 1 of its 6 reactors.

One casualty reported. Damage at unit 6 has not compromised nuclear safety, but this is a serious incident w/ potential to undermine integrity of the reactor’s containment system. pic.twitter.com/FvMsb4I4vs