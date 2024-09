Потопено миналия век село изникна отново заради сушата в Гърция

Н ито едно място не е по-показателно за рязко падащите нива на валежи в Гърция от язовира Морнос. И никое селище не е по-показателно за това колко сериозна е била тазгодишната суша от Калио, село, потопено от язовира в края на 1970-те години.

Близо пет десетилетия след като Калио беше умишлено наводнен като част от изграждането на язовир, за да се осигури водоснабдяването на Атина, хората, живеещи наблизо, гледаха с недоверие как селото започна да се вижда над водата.

“Това е кошмарна ситуация", каза Апостолос Геродимос, ръководител на 60-членната общност, принудена да се премести , когато язовирът е построен на около 125 мили западно от Атина.

“Колкото повече падат нивата на водата, толкова повече сгради, които са били потопени тогава, се появяват отново. Ако тази зима не вали, проблемът ще се влоши много.”

Приблизително 80 сгради, включително църквата Evangelistra на Калио и основното училище, са били “пожертвани”, когато резервоарът е създаден. Хората, които са били компенсирани по това време, се преместват в Атина и други градове или нагоре по хълмовете, където създават нова общност.

Въпреки че контурите на църквата все още не са разкрити, очертанията на каменната сграда, в която някога се е помещавало училището, сега могат да се видят поради падащите нива на водата.

Костас Куцумбас, заместник-кмет на селото, смята, че нивата на водата “са паднали с 40 метра” тази година и продължават.

“Не сме виждали подобно нещо от 1993 г.", каза той. “Ще бъде по-тежко от тогава, ако нещата не се подобрят.”

