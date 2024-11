Разкриха нова информация за убийството на жената, открита в багажник на кола

Д етективите, които разследват убийство, след като тялото на жена е намерено в багажника на автомобил, публикуваха нова снимка от видеокамера в нощта, когато според полицията тя е била убита.

На снимката се вижда как Харшита Брела се разхожда в района на езерото за разходки с лодка в Корби, в Нортхемптъншир, в неделя, 10 ноември.

"Чух викове и хвърляне на мебели": Труп на жена е открит в багажник на кола в Лондон, започна издирване на съпруга ѝ

На снимката тя се вижда със съпруга си Панкай Ламба, който е описан от полицията като основен заподозрян в разследването на убийството.

Международното разследване продължава. Детективите подозират, че той е избягал от страната.

Полицията започна разследването, след като тялото на Брела беше намерено в багажника на сребрист автомобил , паркиран в Илфорд, Източен Лондон, в ранните часове на четвъртък, 14 ноември.

Детективите от полицията в Нортхемптъншир смятат, че 24-годишната жена е била убита в нощта срещу неделя, 10 ноември, и че тялото ѝ е било транспортирано до Източен Лондон в колата, която е била оставена паркирана на Бризбейн Роуд.

Главен инспектор Джони Кембъл от Специалното звено за борба с тежките престъпления в Източен Мидландс (EMSOU) заяви: „Нашите разследвания установиха, че Панкай и Харшита са били в района на езерото с лодките в неделя вечерта и като част от продължаващото разследване извършихме претърсвания в околността."

„Знаем, че това е оживена част на града и там ще е имало много преминаващ трафик. Затова се обръщаме към всички, които са били в Корби между 18:00 и 21:00 ч. в неделя, 10 ноември, по-специално в района около езерото. Ако разполагате с кадри от автомобилна камера или друга информация, която може да има отношение към разследването, колкото и малка да е тя, моля, свържете се с нас възможно най-скоро Всяка информация, с която разполагате, може да ни помогне да разберем какво точно се е случило с Харшита и да изправим убиеца ѝ пред правосъдието“, коментира Кембъл.

Това се случва, след като във вторник полицията публикува нови снимки от камерите за видеонаблюдение на Ламба, на които той е заснет в Източен Лондон.

Преди това Брела е била жертва на домашно насилие и през септември в магистратския съд на Нортхемптън срещу нея е издадена заповед за защита от домашно насилие (ЗЗДН).

