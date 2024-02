Последен полет за “Джини”: Каква е съдбата на хеликоптера на НАСА

Е дна страхотна космическа история за успех бавно отива към своя край. Компанията SpaceX отново е с натоварена седмица.

Това съобщава кореспондентът на Voice of America (VOA), Араш Арабасади в своя репортаж от Вашингтон.

Започваме тази седмица не на една, а на две стартови площадки от две противоположни страни на Съединените щати. От Кейп Канаверал във Флорида и военновъздушна база на САЩ Ванденберг в Калифорния частната компания за космически полети SpaceX успешно изстреля две от своите ракети Falcon, и двете в един и същи ден, предава Арабасади.

Според SpaceX, ракетите са било оборудвани с 45 сателита Starlink, за да се присъединят към орбиталното съзвездие, което според компанията носи високоскоростен интернет в необслужвани части на света. Ракетите за многократна употреба се приземиха върху безпилотните кораби, „A Shortfall of Gravitas“ и „Of Course I Still Love You“.

Само няколко дни по-късно SpaceX изстреля уред за снабдяване с товари от Кейп Канаверал във Флорида. Този път ракетата "Фалкон" на компанията извърши мисия за снабдяване на Международната космическа станция с товари.

На борда беше снабдителна капсула Cygnus, построена от американската аерокосмическа и отбранителна корпорация Northrop Grumman.

Капсулата без екипаж носеше стотици килограми научни проекти и товари в подкрепа на десетки изследователски експерименти.

Тази седмица дойде краят на една дългогодишна космическа мисия, предава VOA.

Сбогуваме се с малкия хеликоптер на НАСА, предназначен да пътува до Марс.

Апаратът “Джини” за първи път започна да изследва Марс през 2021 г. с цел да работи около 30 дни, но мисията продължи три години.

“Джини” летя 72 пъти, измина 18 километра и излетя на цели 24 метра със скорост до 36 километра в час.

Представители на агенцията казват, че мисията на “Джини” за 85 милиона долара вече официално е приключила.