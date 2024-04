Полша: Страните от НАТО трябва да увеличат производството на боеприпаси

П олският президент Анджей Дуда призова останалите страни от НАТО да увеличат производството на боеприпаси, за да възпрат потенциални атаки от страна на Русия, предаде ДПА.

"Цяла Европа трябва да обедини сили със САЩ, за да произвежда повече (боеприпаси), особено артилерийски снаряди. Това е необходимо за гарантиране на нашата сигурност", заяви Дуда снощи в интервю по литовската телевизия. Ако НАТО наистина иска да възпре потенциални атаки, то тогава организацията трябва да произвежда същото количество като Русия, добави Дуда.

Полският президент е в Литва във връзка с вчерашната срещата на върха във Вилнюс на страните от така наречената Инициатива "Три морета". Групата обединява 13 страни членки от ЕС, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море.

🇵🇱🇱🇹 Lithuania and Poland are members of NATO. If Lithuania asks - In short, Polish troops will come to defend Lithuania - Polish president🫡 pic.twitter.com/LK5LTWandu