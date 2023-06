Погребана в розово: Сбогуваха се с убития хонконгски модел Аби Чой

С тотици опечалени присъстваха в неделя на погребението на хонконгския модел, чиято ужасяваща смърт по-рано тази година шокира града, а близките, приятелите и известните личности поднесоха цветя.

Аби Чой, 28-годишна майка на четири деца, изчезна в края на февруари, докато полицията не откри части от разчлененото ѝ тяло в селска къща.

Смъртта на изтъкнатия модел и инфлуенсър, който се е появявал на международни модни ревюта и е имал значителен брой последователи в Instagram и Douyin - китайската версия на Tik Tok - влезе в заглавията на вестниците по целия свят.

Приятелите и близките ѝ най-накрая успяха да се сбогуват с Чой около четири месеца след смъртта ѝ на погребална служба, която беше издържана в любимия ѝ розов цвят.

Стотици хора, облечени в черно, се наредиха на опашка пред мемориалната зала "По Фук" в тихо предградие на Хонконг, само на десетина километра южно от мястото, където бяха намерени тленните ѝ останки.

Входът беше украсен с розови завеси и две изображения на Чой - позираща в розова рокля на фона на колона от балони в различни нюанси на същия цвят.

Сред присъстващите на погребението беше и бившият ѝ съпруг Крис Там, чието семейство основава популярна верига за юфка в града.

Държейки за ръка едно от децата им, Там, облечен в костюм, пристигна в погребалното бюро един час преди будистката церемония, за да се сбогува със съпругата си.

В погребалното бюро се виждаха цветя от различни знаменитости, които работниците носеха в погребалното бюро, включително от Аарон Квок, ветеран от попмузикалната сцена на Хонконг през 90-те години.

Чой беше кремирана в понеделник, а черна катафалка, украсена с розови цветя, откара тялото ѝ в известен манастир на близкия остров.

