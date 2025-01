Подземен трус в мина в Полша, има жертва

Е дин миньор загина при подземен трус във въгледобивна мина в Южна Полша рано тази сутрин. Единадесет негови колеги са настанени в болница, съобщи Ройтерс, като се позова на компанията оператор на мината "Полска група гурнича" (Polska Grupa Górnicza).

"В застрашената зона са работили 29 наши служители, като 11 от тях са били закарани в болница. За съжаление един от миньорите е починал на място", заяви пред журналисти главният изпълнителен директор на полската компания Бартош Кепа.

One miner died and 11 were hospitalized after an underground #tremor shook a coal mine belonging to Polish #mining group PGG in Radlin, southern #Poland. pic.twitter.com/gPV7VkkkFF