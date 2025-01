Може ли Лос Анджелис да бъде домакин на Олимпийските игри през 2028 г.?

К ъм момента Лос Анджелис е обявен като домакин на Олимпийските игри през 2028 г., което носи както възможности, така и предизвикателства за града. Известен с предишните си успешни домакинства на Игрите през 1932 г. и 1984 г., Лос Анджелис разполага с инфраструктурата и опита да управлява глобално събитие от такъв мащаб.

Въпреки това остават въпроси относно готовността на града на фона на нарастващите разходи, недостига на жилища и въздействията върху околната среда, като например неотдавнашните горски пожари в Южна Калифорния, които причиниха мащабни разрушения и щети за милиарди долари.

Въпреки че новите подобрения на обществения транспорт и емблематичните обекти в Лос Анджелис осигуряват здрава основа, някои критици се притесняват за тежестта върху местните общности и дългосрочното въздействие на даването на приоритет на Олимпийските игри пред усилията за възстановяване.

В светлината на тези предизвикателства от Newsweek са се обърнали към експерти, търсейки отговор дали Лос Анджелис е подготвен да бъде домакин на Летните олимпийски игри през 2028 г.

