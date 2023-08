След "внезапен" сърдечен удар: Почина звездата от "Магьосникът от Оз" Бети Ан Бруно

Б ети Ан Бруно, изиграла ролята на Мънчкин във филма "Магьосникът от Оз", е починала на 91-годишна възраст.

Телевизионната репортерка, носителка на "Еми", е танцувала в женския клуб в Сонома в неделя, когато е получила "внезапно, разкъсващо главоболие". Съпругът ѝ Крейг Шайнер я откарал в болницата.

Betty Ann Bruno Dies: 'Wizard Of Oz' Munchkin Who Became TV Investigative Reporter Was 91 https://t.co/MEXgbjnifc — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 31, 2023

В болницата Бети получила "сърдечен удар и се свлякла на пода", преди да стигне до рецепцията. Съпругът ѝ каза: "Тя нямаше сериозни здравословни проблеми. Сърцето ѝ просто се изтощи. Тя почина от старост."

Крейг обяснява, че съпругата му е била много активна през седмиците преди смъртта си. По думите му тя е била заета с преподаване на уроци по хула и срещи с приятели.

Бети, за която се смяташе, че е една от последните оцелели Мънчкини, наскоро беше почетена на фестивала "Оз Страваганца" в Читънанго, Ню Йорк. Събитието е най-продължителното честване на "Магьосникът от Оз".

Бети има некоригирана роля във филма на Джон Форд "Ураганът" от 1937 г., преди да намери слава в култовия филм "Магьосникът от Оз". След това тя се насочва към журналистиката, работейки като телевизионен репортер за KTVU в района на залива.

Присъединява се към телевизията през 1971 г., когато е наета да пише за предаването "10 O'Clock News".

Former KTVU reporter Betty Ann Bruno at 91, has died, according to family members. https://t.co/xcZtrK97NV — KTVU (@KTVU) July 31, 2023

Тя е родена като Бети Ан Ка'ихилани на 1 октомври 1931 г. в Уахиава, Хавай, след което израства в Холивуд. Завършва Станфордския университет през 1953 г. и продължава да работи като секретарка в ЦРУ.

Бети среща първия си съпруг, Ръсел Бруно, в шпионската агенция. Двойката се премества в Бъркли, Калифорния, през 1966 г., където отглеждат тримата си сина и Бети започва кариерата си в телевизионната журналистика.

Тя среща втория си съпруг, Крейг Шайнер, в KTVU. Той работи като оператор, продуцент и редактор в новинарския канал.

BREAKING: Betty Ann Bruno, TV Reporter Who Played ‘Wizard of Oz’ Munchkin, Dead at 91 https://t.co/6Ezb31ohpw pic.twitter.com/wKPtDYjRiV — The Messenger (@TheMessenger) August 1, 2023

Крейг разказва пред The Press Democrat, че сърцето му е подсказало, че Бети е "единствената", когато са се срещнали за първи път. Тя често се шегувала, че се е омъжила за него, защото ѝ е помогнал да преживее първия си ден като репортер.

Бети се оттегля от журналистиката през 1992 г. и се премества в Сонома, Калифорния. Там през 2009 г. тя отваря Hula Mai и учи местните жители да танцуват хула с надеждата да вдъхне любов към хавайската култура.