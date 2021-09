Почина режисьорът на "Нотинг хил" Роджър Мичъл

Б ританският режисьор Роджър Мичъл, заснел филма "Нотинг хил", почина на 65 години, съобщи Асошиейтед прес.

Новината обяви семейството му, без да разкрива причината за смъртта.

Роджър Мичъл работи като театрален режисьор и снима популярни сериали през 90-те години на миналия век, сред които "Доводите на разума" по Джейн Остин.

В киното е най-прочут с "Нотинг хил" от 1999 г. с Хю Грант и Джулия Робъртс в главните роли.

Известно време след излизането на филма той е най-печелившият в британската история. Следва "Смяна на платната" с Бен Афлек.

We're very sad to hear that the brilliant director Roger Michell has passed away.



He directed eight plays at the National Theatre including The Coup (1991), Blue/Orange (2000), Waste (2015) and Consent (2017).



Our thoughts are with his loved ones. He'll be much missed. pic.twitter.com/vGWxqyAp8D