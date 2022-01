Почина председателят на Европейския парламент Давид-Мария Сасоли

П редседателят на Европейския парламент Давид-Мария Сасоли почина на 65-годишна възраст, съобщи днес говорителят му Роберто Куило, цитиран от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

Сасоли е починал днес в 1.15 ч. местно време в Италия, където бе приет в болница, допълни говорителят.

David Sassoli, the president of the European Parliament, died on Tuesday in Italy. He was 65. https://t.co/zF6SmK80wS