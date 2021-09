Почина изпълнителката на един от най-големите хитове на 70-те

П евицата Мария Мендиола от испанския дует „Бакара“, който ще бъде запомнен с диско хита „Yes Sir, I Can Boogie“, почина на 69 годишна възраст, съобщи Ню мюзикъл експрес, цитиран от БТА.

Семейството на Мендиола също разпространи съобщение за смъртта ѝ, без да уточнява причината.

Мендиола образува дуета „Бакара“ през 1977 г. с Майте Матеос, с която се запознава, докато двете са танцьорки на фламенко. „Yes Sir, I Can Boogie“ е първият им сингъл. Той оглавява класациите на 10 европейски държави през 1977 г. и се превръща в диско класика.

Aww so sad to hear Maria Mendiola from Baccara has passed away. She still had the moves 💃Yes Sir I Can Boogie will always be an anthem! RIP pride mother. #YESSIRICANBOOGIE pic.twitter.com/0RqEwYINdL