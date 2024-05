Apple се извини за скандална реклама и я спря

Apple се оказа в нетипичен за компанията скандал. Преди дни тя представи новия си таблет iPad Pro, който се отличава с множество промени, включително най-мощния процесор на компанията досега М4 и че е най-тънкото устройство на Apple.

ИТ гигантът реши да рекламира устройството по необичаен начин. Рекламата показва множество предмети от ежедневието - от пиано, през бои, електроника, мебели, лампи, играчки и т.н.

Те са подредени под гигантска хидравлична преса, която бавно ги смазва на фона на музика. Някои от играчките сякаш "осъзнават", че биват смазвани. След като всичко приключва, пресата се вдига и ни разкрива новия малък и тънък iPad Pro, който е обединил всичко в едно.

Рекламата предизвика остри критики от потребителите в социалните мрежи. Хората бяха недоволни от унищожаването на предметите.

Актьорът Хю Грант също беше недоволен и обяви, че рекламата показва: "унищожението на човешкото изживяване, благодарение на Силицивата долина". Мнозина хора на изкуството сметнаха, че рекламата показва как ИТ компаниите "смазват" творците чрез различните си методи и накрая си приписват творчеството като тяхно.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG