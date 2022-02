Почина основателят на "Форинър" Иън Макдоналд

П очина британският музикант Иън Макдоналд, участвал в основаването на рок групите "Форинър" (Foreigner) и "Кинг Кримзън", съобщава БТА.

Макдоналд е издъхнал на 76 години в дома си в Ню Йорк в сряда, заобиколен от семейството си, каза негов представител.

Синът му съобщи във Фейсбук, че баща му е починал от рак.

Макдоналд е роден в Лондон. Той е един от архитектите на прогресивния рок, свиреше на саксофон и клавишни инструменти в "Кинг Кримзън", съавтор е на легендарния им дебютен албум от 1969 г. "In the Court of the Crimson King".

Той е на второ място в списъка на "Ролинг стоун" на 50-те най-велики прогресивен рок албуми на всички времена.

След като напуска "Кинг Кримзън", Макдоналд е сред основателите на легендарната група "Форинър".