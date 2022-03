Почина сценаристът и режисьор Рустам Ибрахимбеков

Р уският и азербайджански драматург, сценарист, кинорежисьор Рустам Ибрахимбеков почина на 84-годишна възраст, съобщи пред ТАСС дъщеря му Фатима Ибрахимбекова.

Тя уточни, че баща ѝ е боледувал три месеца.

Рустам Мамед Ибрахим оглу Ибрахимбеков е роден в Баку. Завършил е Азербайджанския институт по нефтохимия. В средата на 60-те години завършва следдипломното си обучение в Института по автоматика и телемеханика в Москва.

През 1967 г. Ибрахимбеков завършва отдела за сценаристи, а след това и за режисьори на Висшите курсове за сценаристи и режисьори в Москва. Той дебютира като сценарист във филма "В южен град" (1970) на азербайджанския режисьор Елдар Кулиев.

Legendary Soviet screenwriter Rustam Ibragimbekov has died at age 83. His 1970 film, White Sun of the Desert, is so beloved in Soviet/Russian pop culture that it is shown to every cosmonaut/astronaut on the eve of blasting off into space from the Baikonur cosmodrome. pic.twitter.com/9Tn8pWmE9T