Турският духовник Фетхуллах Гюлен почина на 83 години

Т урският духовник Фетхуллах Гюлен е починал на 83-годишна възраст в САЩ, Пенсилвания.

Свързани с гюленисткото движение акаунти, включително племенници на Гюлен, публикуваха съобщения, че той е починал от сърдечносъдови проблеми.

Над две десетилетия Гюлен живееше в имение в Пенсилвания, което използваше като щаб на движението си.

Ердоган иска цялата власт

Първоначално Гюлен беше съюзник на настоящия президент Реджеп Тайип Ердоган, но впоследствие в отношенията им настъпи разрив.

След опита за преврат в Турция през юли 2016 г. правителството обвини Гюлен и привържениците му в организиране на преврата, а движението на проповедника беше определено от турските власти като „Фетхуллахистка терористична организация“ (ФЕТО). Десетки хиляди турци бяха арестувани по обвинения за връзки с гюленисткото движение.

При преврата в Турция бяха убити 252 души, а над 2700 бяха ранени.

Erdogan's main enemy has died



Islamic preacher and writer Fethullah Gulen, accused by Turkish authorities of attempting a coup in 2016, has died. He was 83 years old.



Gulen's death was reported by Turkish state media. The preacher had lived in the United States since 1999 and… pic.twitter.com/Ivu508oAxg