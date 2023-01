Почина известна британска писателка

Б ританската писателка Фей Уелдън почина на 91 години, съобщи Би Би Си.

Фей Уелдън е публикувала повече от 30 романа, както и сборници с разкази, писала е сценарии за телевизията.

Първият си роман издава през 1967 г. За "Праксис" (1979 г.) и "Най-лошите страхове" (1996 г.) е номинирана за литературните награди "Букър" и "Уитбред". Сред най-известните й романи са "Животът и любовта на жената-демон", "Клонирането на Джоана Мей".

Author Fay Weldon, who was best known for her novel The Life and Loves of a She-Devil, has died aged 91 https://t.co/K3WBd1DWVw