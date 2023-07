Почина японският писател Сейичи Моримура

И звестният японски писател на мистерии Сейичи Моримура почина на 90-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Официалният му уебсайт и издателството „Кадокава“ съобщиха, че Моримура е починал от пневмония в болница в Токио.

В своята писателска кариера Сейичи Моримура е автор на над 150 романа. Произведенията му са издадени в повече от 100 милиона екземпляра по целия свят. По много от романите му са направени телевизионни филми и сериали. У нас са преведени неговите книги „Японски детектив“ и „Контейнери на смъртта“.

