Почина бившият президент на САЩ Джордж Буш, управлявал от 1989 до 1993 г.

Докато бе начело на САЩ рухна Берлинската стена. Името му се свързва и с операцията „Пустинна буря” през 1991 г. в Ирак.

Световните агенции съобщиха новината за неговата кончина , като се позоваха на изявление на сина му Джордж Буш младши. "Джеб, Нийл, Марвин, Доро и аз с прискърбие съобщаваме, че след 94 забележителни години скъпият ни татко почина. Джордж Хърбърт Уокър Буш бе благороден човек и най-добрият баща, който биха могли да си пожелаят един син или една дъщеря", заяви Джордж Буш младши в изявление, пуснато в Туитър от говорителя на семейството Джим Макграт.

Джордж Буш е издъхнал късно снощи в дома си в Хюстън, щата Тексас. Последните години той страдаше от болестта на Паркинсън и бе принуден да се придвижва в инвалидна количка.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8

Той бе 41-ият президент на САЩ.

По време на управлението му между 1989 и 1993 г. завърши Студената война и бе водена военната операция "Пустинна буря" срещу армията на иракския диктатор Саддам Хюсеин. Буш обаче изгуби шанса за втори мандат, след като наруши свое обещание да не въвежда нови данъци и на изборите от 1992 г. бе победен от демократа Бил Клинтън.

Джордж Буш баща е и герой от Втората световна война, конгресмен от Тексас, директор на ЦРУ и вицепрезидент на Роналд Рейгън. Синът му Джордж Буш младши бе 43-ият президент на САЩ, а друг негов син, Джеб Буш, бе губернатор на Флорида.

Само още един американски президент, Джон Адамс, е имал син, който също е станал президент.

Животът на Джордж Х. У. Буш в десет основни дати, представя Франс прес:

12 юни 1924 година: Джордж Хърбърт Уокър Буш се ражда в Милтън, Масачузетс.

1942 година: Постъпва във военноморските сили на САЩ, където става най-младият пилот. Демобилизиран е през 1944 година.

1945 година: Жени се за Барбара Пиърс. Заедно имат шест деца - Джордж Уокър, който също ще стане президент на САЩ, Робин (умира на 3-годишна възраст), Джон (наричан Джеб и бъдещ губернатор на Калифорния, който търпи поражение на първичните избори за президентска номинация на републиканците през 2016 година), Нийл, Марвин и Дороти.

1953 година: Създава Запата петролиъм къмпани (Zapata Petroleum Company) в Тексас, където натрупва състояние.

1967-1971 година: Избран като представител на Тексас в Камарата на представителите (Републиканска партия).

1971-1973 година: Посланик на САЩ в ООН.

1976-1977 година: Директор на ЦРУ.

Friends, family, and fellow politicians pay tribute to former US President George H.W. Bush, who will be remembered as a World War II combat pilot, Cold War politician and compassionate family man https://t.co/CoQYGjhjFB pic.twitter.com/CSY3NzRTBb