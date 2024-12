Почина 39-ият президент на САЩ Джими Картър

П очина 39-ият президент на САЩ Джими Картър.

Той беше президент от 1977 до 1981 г., период, белязан от икономически и дипломатически кризи. Картър спечели Нобелова награда за мир през 2002 г.

100-годишният Картър стана най-възрастният президент в историята на САЩ през март 2019 г., надминавайки Джордж Х. У. Буш.

Белият дом е бил уведомен за смъртта на 39-ия президент, пише CNN. Подготовката за държавното погребение е започнала.

Our founder, former U.S. President Jimmy Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia. pic.twitter.com/aqYmcE9tXi