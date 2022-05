Петков договори доставки на втечнен природен газ с Камала Харис

М инистър-председателят на България Кирил Петков проведе среща с вицепрезидента на САЩ Камала Харис, съобщиха от пресслужбата на правителството.

В рамките на разговора им в Белия дом двамата обсъдиха стратегическото партньорство между София и Вашингтон и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в интерес на двете страни.

It was wonderful to welcome Bulgarian Prime Minister @KirilPetkov to the White House today. The United States remains grateful for the strong alliance and warm friendship between our two countries. pic.twitter.com/VnexkriA2e