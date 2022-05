Кирил Петков обсъди засилване на енергийните връзки със САЩ

П ремиерът Кирил Петков проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Целта е договаряне на по-добри условия за енергийните доставки за България.

Какво договори Петков в САЩ?

Основните теми на разговора с Блинкен са били енергийната сигурност, икономическото и политическо сътрудничество между България и САЩ и ситуацията в региона.

В САЩ Кирил Петков получи силна подкрепа за усилията на България за борба с корупцията

Самият Кирил Петков коментира в Туитър след разговора с държавния секретар на САЩ:

„Обсъдихме засилване на енергийното сътрудничество и диверсификацията на енергийните източници и пътища. България и САЩ са съюзници и стратегически партньори и енергийното сътрудничество ще спомогне за повишаването на енергийната сигурност и диверсификацията в региона”.

