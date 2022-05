Петков договори среща на Световната банка с правителството в София

М инистър-председателят на България Кирил Петков и президентът на международната финансова институция Дейвид Малпас договориха среща на Световната банка с правителството в София, съобщават от Пресцентъра на Министерския съвет на Република България.

Детайлите по организацията на срещата предстои да бъдат уточнени, като целта е задълбочаване на сътрудничеството с още по-голяма добавена стойност за България.

Very pleased to meet President of the @worldbank @DavidMalpassWBG today.



We have discussed the implications of the war to 🇧🇬 & the government’s support to those fleeing the war 🇺🇦.



Reestablishing the relations between Bulgaria and @worldbank was on focus. https://t.co/xS0EFjV8Ml