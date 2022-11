"Перфектната буря", която очаква възрастните и болните в Европа

С поред публикуван наскоро доклад на Европейската агенция за околната среда (EАОС), Европа не само се затопля, но възрастта на населението ѝ я приближава към нарицателното име – Стария континент - и е зле подготвена да се справи с произтичащата от това криза в здравеопазването.

Докладът се появи на фона на провеждащата се в Шарм ел Шейх срещата на високо равнище за климата КОП27, от чиято трибуна отношение по изострящия се проблем с климатичните промени и свързаните с това въпроси се изказаха редица световни лидери.

Климатичните промени означават, че Европа ще бъде свидетел на все по-чести горещи вълни и е по-вероятно да се появят огнища на болести като денга и малария, посочва докладът на ЕАОС.

Документът предупреждава, че това представлява сериозен риск за здравето предвид демографските характеристики на Европа. Според Евростат през 2021 г. над една пета от населението на ЕС ще бъде на възраст 65 и повече години - а това е групата от население, която е най-вероятно да страда от потенциално фатални сърдечни или дихателни проблеми по време на горещи вълни.

"С тези две тенденции - повишаване на температурите и увеличаване на уязвимостта - се получава нещо като перфектна буря по отношение на въздействието [на изменението на климата] върху здравето", каза Александра Казмиерчак, експерт по изменението на климата и човешкото здраве в ЕАОС и водещ автор на доклада, пише „Политико“.

Казмиерчак изтъкна, че горещините са причина за между 86 и 91 % от смъртните случаи, свързани с екстремни метеорологични и климатични явления в Европа. "Знаем, че жегата е много опасна за човешкото здраве", каза тя.

Възрастта на гражданите, разпространението на хронични заболявания и фактът, че градовете не са проектирани за защита от горещините, означават, че ЕС е особено уязвим към по-високите температури.

Това лято европейските страни регистрираха хиляди допълнителни смъртни случаи по време на жестоката гореща вълна. Ханс Клуге, директор на европейския офис на Световната здравна организация, заяви, че въз основа на наличните данни тази година в европейския регион на СЗО са починали най-малко 15 000 души "именно поради горещините".

Проблемът само ще се задълбочава - учените предупреждават, че Европа се затопля два пъти по-бързо от останалата част на земното кълбо.

В зависимост от това дали температурата на планетата ще се повиши с 2 или 3 градуса по Целзий, допълнително 172-300 милиона души могат да бъдат изложени на екстремни горещини годишно, допълва Казмиерчак.

Това може да доведе до "30 000 до 90 000 смъртни случая годишно в зависимост от климатичния сценарий до края на века" в Европа, изтъкна тя.

Изменението на климата също така преначертава картата на болестите, пренасяни от заразени насекоми.

"Пристигането на пътници и стоки в Европа от региони, в които денгата или маларията са ендемични, в съчетание с нарастващата пригодност на климатичните условия за комарите, които пренасят тези болести, да станат постоянни в някои части на Европа, увеличава вероятността от избухване на болести", се казва в доклада.

Климатът може да влоши 58% от инфекциите

Рискът от пренасяне на болести като денга и зика може да се увеличи в бъдеще, тъй като климатичните условия, подходящи за този вид комари, се увеличават в Европа, каза Казмиерчак.

В доклада се отбелязва, че градовете, които са най-предразположени към такива инфекции, са тези в близост до адриатическото крайбрежие, във Франция и Италия, както и няколко в Белгия и Нидерландия.

За да се справят с тези рискове, страните от ЕС трябва спешно да адаптират националните здравни политики и да подобрят устойчивостта на здравните заведения към горещи вълни и епидемии, се твърди в доклада.

Почти половината от болниците в големите европейски градове се намират в райони със силен ефект на градски топлинен остров, което излага персонала и уязвимите хора на опасни нива на топлина.

В по-широк план – не че здравите и младите хора по света трябва да бъдат оставени да се „пържат“ – за пореден път световен форум някак си подминава въпроса как се отразяват климатичните промени на хората с увреждания или на тези в неравностойно положение.

Като „голяма победа“ беше приветстван фактът, че миналата година активистите за климата, които се занимават с правата на хората с увреждания, извоюваха на конференцията на ООН за изменението на климата да получат официален статут на фракция, призната от Секретариата на ООН, посочва Асошиейтед прес. Те казват, че това е кулминацията на дългогодишните им усилия да бъдат официално включени в работата на конференцията.

Въпросът е за каква част от световното население става дума. През 2011 г. Световната здравна организация (СЗО) и Световната банка излязоха с първия досега доклад за проблемите на хората с увреждания по света. Но и данните в него са неточни и варират в големи граници:

Има около 785 (15,6% според Световното здравно проучване) до 975 (19,4% според Global Burden of Disease) милиона лица на 15 и повече години, живеещи с увреждания, въз основа на оценки за населението от 2010 г. (тогава то наброява 6,9 милиарда с 1,86 милиарда под 15 години).

А колко са сега хората с увреждания, когато световното население надмина 8 милиарда души? И до какво състояние ги довежда резултатът от „така желания икономически напредък“ – превръщането на атмосферата на земята в тенджера под налягане?

