Папа Франциск е откаран в болница

П апа Франциск е бил закаран днес за медицински прегледи в болница „Джемели“ на Тибърския остров в Рим след провежданата всяка сряда обща аудиенция във Ватикана, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

По време на аудиенцията понтификът заяви, че все още не се е възстановил напълно, след като е съкратил работната си програма през последните дни заради симптоми на грип.

The Pope has been taken to hospital after he spoke briefly in front of an audience pic.twitter.com/8NQlXRr5Y8