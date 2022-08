Паника в турско село заради мистериозни звуци изпод земята

М истериозен шум изпод земята безпокои жителите на турско село, а причината за необичайното явление засега не е установена, съобщава "Дейли сабах".

Местни жители са се свързали с властите, за да установят на какво се дължат странните звуци - дали е вода или може би предвестник на земетресение?

Disaster and Emergency Management Authority investigates sounds, tremors of unknown origin waking up locals at night in eastern Turkish villagehttps://t.co/Vr0U7xI22D