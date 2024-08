Палестинският президент на визита в Турция

П алестинският президент Махмуд Абас се очаква да пристигне днес на двудневно посещение в Турция, предават турските медии.

Абас ще бъде посрещнат с официална церемония в Анкара, след което ще се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган.

Палестина: САЩ са единствената страна, която може да спре Израел от операция в Рафах

Предвижда се лидерите да обсъдят кризата в ивицата Газа, хуманитарната криза в региона и усилията за подпомагане на разселените хора.

Преговорите с искане за прекратяване на огъня вероятно също ще доминират в разговорите.

